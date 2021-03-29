Нидерланды в качестве эксперимента бесплатно отправят почти 200 своих граждан на отдых в Грецию в отель с all inclusive.

Туристическая фирма Sunweb подарит 187 путешественникам бесплатный отпуск на греческий остров Родос. Всего было 25 тысяч заявок, цена на каждую 399 евро на человека.

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Это нужно для того, чтобы выяснить, возможен ли туризм в условиях пандемии коронавируса. Те, кто участвует в эксперименте, должны пройти тестирование на коронавирус перед тем, как поехать и должны оставаться в пределах курорта на время путешествия.



Отель в Греции \ Фото Misis Hotels

Туристы остановятся в гранд-отеле Mitsis и будут там единственными гостями.

После возвращения на родину туристов обяжут пройти десятидневный карантин.