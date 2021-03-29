Нідерланди в якості експерименту безкоштовно відправлять майже 200 своїх громадян на відпочинок до Греції в готель з all inclusive.

Туристична фірма Sunweb подарує 187 мандрівникам безкоштовну відпустку на грецький острів Родос. Загалом було 25 тисяч заявок, вартість на кожну 399 євро на людину.

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Це потрібно для того, щоб з'ясувати, чи можливий туризм в умовах пандемії коронавірусу.

Ті, хто бере участь в експерименті, повинні пройти тестування на коронавірус перед тим, як поїхати і повинні залишатися в межах курорту на час подорожі.



Готель у Греції \ Фото Misis Hotels

Туристи зупиняться в гранд-готелі Mitsis та будуть там єдиними гостями.

Після повернення на батьківщину туристів зобов'яжуть пройти десятиденний карантин.