У іноземців, які бажають в'їхати в Ізраїль, вимагатимуть негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Нововведення набули чинності 7 квітня.

Крім того, доведеться пройти ще один тест – одразу після прибуття. Ця вимога поширюватиметься й на тих, хто має сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від COVID-19.

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Оновленні умови в'їзду в Ізраїль

Щоб потрапити на територію Ізраїлю, іноземці мають заздалегідь подати заявку на в'їзд до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або Управління з питань народонаселення та імміграції.

Також, для отримання дозволу на в'їзд в країну треба мати чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

Пасажири, які прибувають в Ізраїль, повинні не більше ніж за 24 години до рейсу заповнити декларацію особи, де зобов'язані надати свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в країні.

Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію у визначеному державою перебування приміщенні. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два негативних ПЛР тести), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особи, які мають довідку про вакцинацію в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19, не підлягають самоізоляції.

Медична декларація, дозвіл на в'їзд в країну, результати ПЛР-тесту та інші документи потрібно видрукувати й мати при собі. Особи, які хворіють на COVID-19, не зможуть сісти на літак.

Іноземець, який вилікувався від коронавірусу або пройшов вакцинацію, повинен виконувати вимоги Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, включаючи серологічний тест та електронний браслет за свій кошт.

Якщо мандрівник залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, наступний в'їзд до країни буде заборонений.

У яких випадках іноземці, які вакциновані або перехворіли на COVID-19, можуть в'їхати в Ізраїль?

Громадянин Ізраїлю або постійний житель Ізраїлю, який проживає за кордоном і має члена сім'ї першого ступеня споріднення в Ізраїлі, може в'їхати до Ізраїлю для відвідування зі своїм чоловіком / дружиною та дітьми, навіть якщо вони іноземні громадяни.

Іноземець, який має родича першого ступеня споріднення, що проживає в Ізраїлі (громадянин Ізраїлю або постійний мешканець Ізраїлю), може в'їхати до Ізраїлю для відвідування зі своїм чоловіком / дружиною та дітьми.

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В'їзд до Ізраїлю іноземних громадян, які не були вакциновані чи не перехворіли на COVID-19, буде дозволено, якщо це іноземний громадянин, одружений з ізраїльським громадянином або постійним жителем Ізраїлю та їх неповнолітніми дітьми (шлюб має бути зареєстрований в Реєстрі населення Ізраїлю, мають бути докази про справжні стосунки). Також в'їзд може бути дозволений іноземним студентам.

За даними Worldometer, станом на 8 квітня 2021 року в Ізраїлі виявлено 835 385 випадків зараження коронавірусом, з них 6 270 летальних.

Відзначимо, раніше на тлі стрімкої вакцинації населення, Ізраїль завершив локдаун, адже лідирує за темпами вакцинації у світі.