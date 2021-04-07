Нові умови в'їзду в Україну для іноземців: деталі
В Україні затвердили умови в'їзду іноземців, які проживають в країні. Їх прирівняли до тих вимог, які висувають громадянам України.
Джерело:24 канал
Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Раніше іноземці могли в'їхати на територію України лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус.
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Тепер іноземці чи особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, при в'їзді мають показати результат тестування на COVID-19 або погодитися на самоізоляцію.
Тест для в'їзду іноземців необхідно зробити не пізніше ніж за 72 години до перетину державного кордону.
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