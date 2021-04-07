В Украине утвердили условия въезда иностранцев, проживающих в стране. Их приравняли к тем требованиям, которые выдвигают гражданам Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства. Ранее иностранцы могли въехать на территорию Украины только при условии наличия отрицательного теста на коронавирус.

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Теперь иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, при въезде должны показать результат тестирования на COVID-19 или согласиться на самоизоляцию.

В то же время для иностранцев или лиц без гражданства в возрасте до 12 лет требование ПЦР-теста или самоизоляции не применяется.

Тест для въезда иностранцев необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до пересечения государственной границы.