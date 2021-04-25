Акули на Мальдівах небезпечні чи ні? Найпоширеніше питання серед тих, хто вирушає сюди вперше.

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На території островів налічується 26 видів акул, серед них і знамениті, завдяки кривавим "подвигам" в інших частинах світового океану, – тигрова акула, довгоплавникова акула лангіманус та акули-молоти. Також з травня по листопад на Мальдівах можна зустріти гігантських китових акул.



Китова акула на Мальдівах / Фото: Getty Images

Чи небезпечні акули на Мальдівах?

На загальну думку фахівців, мальдівські акули не агресивні та не небезпечні. Якщо не намагатися їх потривожити, вони воліють відпливати, а не атакувати.

За весь час існування курорту не траплялося жодної травми, отриманої в результаті нападу акули. Єдиний такого роду інцидент стався багато років тому, коли туристів ще не було на цих теренах – дрібна акула вкусила місцевого жителя, без важких наслідків.



Рифова акула на Мальдівах / Фото: Getty Images

Акули – візитна картка Мальдів

Їх іноді достатньо, щоб задовольнити цікавість туристів. Місцеві жителі, й не тільки, спеціально привертають їх ближче до берега, кидаючи в море приманку. І організовують екскурсії на катерах з прозорим дном.

Крім того, у кожному готелі з причалу можна зробити те саме, й помилуватися ними, поки ті їстимуть. Адже однією з головних причин подорожі – можливість побачити акул.

Небезпека існує

Крім акул в Мальдівських водах водяться скати, мурени, морські їжаки, різні види молюсків. Деякі з них потенційно небезпечні й можуть спровокувати опік або алергію. Тому не забувайте про заходи обережності під час вивчення підводного світу.

І навіть кокосові пальми можуть становити небезпеку для людини. Падаючи з великої висоти, величезні кокосові горіхи можуть серйозно травмувати.

Відзначимо, раніше Мальдіви заявили, що скоро будуть пропонувати відвідувачам вакцинацію після прибуття.