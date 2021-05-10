Журналісти поспілкувалися з мандрівником і блогером Андрієм Буренком про те, як влаштувати незабутню поїздку на остови з мінімальним бюджетом.

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Хлопець почав подорожувати 10 років тому, а у 2017 році запустив свій YouTube-канал і почав розвивати Instagram. На Мальдівах Андрій відпочивав два роки тому з сім'єю відпочивав десять днів.

Божевільної краси природа та океан, навколо – пальми і птахи, достатньо смачної їжі (я взагалі фанат індійської кухні). Особливо сподобалося, що на островах дуже чистий оксамитовий пісок, вода прозора, неймовірний простір – відчуваєш себе владикою цілого континенту,

– розповів Андрій.

Чи реальний дешевий відпочинок на островах?

На Мальдівах є 26 атолів, що складаються з 1196 островів. Вони діляться на три категорії:

курортні острови – це острови, які повністю належать готелю. Це дорогий варіант відпочинку

– це острови, які повністю належать готелю. Це дорогий варіант відпочинку острови для місцевих – на цих островах живуть місцеві, і є багато готелів і гестхаусов на будь-який бюджет. Це, наприклад, такі острови як Тодду, Маафуші, Укулас і Дігуров

– на цих островах живуть місцеві, і є багато готелів і гестхаусов на будь-який бюджет. Це, наприклад, такі острови як Тодду, Маафуші, Укулас і Дігуров безлюдні

Якщо ви плануєте бюджетний відпочинок, то порбно їхати на острови для місцевих.

При виборі острова, потрібно звертати увагу на дві деталі:

наявність бікіні-пляжів, де можна відпочивати в купальнику

відстань від столиці, щоб не розоритися на транспорті

Цікаво! Українська блогерка поділилася деталями відпочинку на райських Мальдівах: ціни та умови

Місцеві острови для бюджетного відпочинку

Маафуші – це найпопулярніший серед бюджетних мандрівників острів. Туди легко дістатися від аеропорту, на острові розвинена інфраструктура. Ціни на житло не набагато вище, ніж, наприклад, в Одесі в розпал сезону. Тому тут і дуже багатолюдний.



Острів Маафуші на Мальдівах \ Photo by Saffu on Unsplash

Тодду – ще один популярний острів для місцевих, який знаходиться в 67 кілометрів від Мале. На острові відмінна інфраструктура, два туристичних пляжу, кораловий риф поблизу, а ще тут є фруктові плантації. Тодду відомий як великий виробник папайї, так що зможете побачити як вона росте і, звичайно, спробувати.

Хулхумале – це острів має найбільш зручне розташування відносно аеропорту. Настільки зручне, що на нього навіть плисти не треба – можна доїхати на автобусі прямо з Мале. Але тут не можна купатися на громадських пляжах у купальниках. Для цього призначені окремі бікіні-пляжі, а таких на Хулхумале немає.

Дігура – розташований у 96 кілометрів від Мале. З одного боку – це мінус, але з іншого, саме завдяки цьому тут можна знайти усамітнення і шикарні пляжі, а ще прямо поруч з островом можна побачити рідкісну китову акулу. З мінусів острова – відсутність прямого трансферу на спід-боті: добиратися потрібно або на гідроплані, або з пересадкою через Махібаду або Дангеті.

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Ціна відпочинку

Найвигідніший час для відпочинку на Мальдівах – з травня по жовтень. Зазвичай, це період дощів на островах, проте вони тут короткочасні. Ще у ці місяці море більш буйне, а значить буде можливість посерфити.

Калькулятор поїздки на 1 особу:

Переліт туди та назад – 600-650 доларів (16 800 – 18 200 гривень)

Житло – 250-400 доларів (700 – 11 200 гривень) за тиждень

Їжа – 200-250 доларів (5 600 – 7 000 гривень)

Інше – 100-200 доларів (2 800 – 5 600 гривень)

Загальна сума: від 1 150 до 1 500 доларів (32 200 – 42 000 гривень) - якщо мати на увазі тільки бюджетний відпочинок.

Найдешевший пакетний тур – 1 600 доларів (33 600 гривень) за тиждень.

Віза на Мальдіви для українців оформляється по прильоту і вона безкоштовна. Такий тип візи підійде для поїздок до 30 днів. За бажанням, її можна продовжити ще на 60 днів.

Як дістатися до Мальдів

З Києва літають такі авіакомпанії як Qatar Airways, Flydubai, Emirates і Turkish Airlines. Всі ці авіакомпанії періодично проводять розпродажі.

Житло на Мальдівах

На островах таких як Маафуші і Тодду ціни на хороше житло починаються від 50 (1 400 гривень) доларів за ніч, найдорожчі варіанти – від 35 доларів (980 гривень), але це рідкість.

Ці острова популярні серед туристів, тому потрібно бронювати заздалегідь. Найбільша база готелів і ціни вказані з урахуванням всіх податків є на сайті Вooking.com. Також можна для бронювання можна скористатися такими ресурсами, як Agoda, Expedia, Hotels.com.

Раніше я думав, що на Мальдіви їдуть відпочивати тільки молодята, але я помилявся. Кожна третя сім'я була з дітьми, в готелях є дитячі клуби, майданчики для ігор і вечірки з мультфільмами,

– розповів Андрій Буренок.

Їжа на Мальдівах

Вибір закладах на островах невеликий, тому перед тим, як бронювати готель, радимо почитати відгуки про харчування.

Ціни на їжу в закладах на Мальдівах:

суп – 4-7 доларів (112 – 196 гривень)

– 4-7 доларів (112 – 196 гривень) салат – 5-10 доларів (140 – 280 гривень)

– 5-10 доларів (140 – 280 гривень) рис з овочами / морепродуктами – 4-10 доларів (112 – 280 гривень)

– 4-10 доларів (112 – 280 гривень) каррі – 7-10 доларів (196 – 280 гривень)

– 7-10 доларів (196 – 280 гривень) сік – 2 доларів (56 гривень)

– 2 доларів (56 гривень) морозиво – 3 – 5 доларів (84 – 140 гривень)

– 3 – 5 доларів (84 – 140 гривень) кави – 2 – 4 доларів (156 – 112 гривень)

– 2 – 4 доларів (156 – 112 гривень) кокос – 3 – 6 доларів / штука (84 – 168 гривень)

Середня вартість продуктів в супермаркеті:

курка сира – 70 гривень за кілограм

– 70 гривень за кілограм молоко – 55 гривень за 1 літр

– 55 гривень за 1 літр яйця – 48 гривень за 10 штук

– 48 гривень за 10 штук банани – 70 гривень

– 70 гривень макарони – 23 гривні за 400 грам

Ціни на ринку:

кольорова капуста – 94 гривень

– 94 гривень картопля – 31 гривень

– 31 гривень манго – 188 гривень (за кілька штук)

– 188 гривень (за кілька штук) кавун – 28 гривень

Розваги на Мальдівах

Екскурсії на Мальдівах досить дорогі для бюджетного мандрівника. З безкоштовних або майже безкоштовних розваг доступні сноркелінг, прогулянки на велосипеді, відвідування Мале – однієї з найменших столиць в світі.

Основні розваги на Мальдівах – це різні водні види спорту.

Серед бюджетних варіантів розваг можна виділити:

оренда каяка – 15 – 20 доларів (420-560 гривень за годину на двох)

– 15 – 20 доларів (420-560 гривень за годину на двох) катання на банані – 15 доларів (420 гривень за 15 хвилин)

– 15 доларів (420 гривень за 15 хвилин) дайвінг обійдеться в 70 – 80 доларів (1 960 гривень)

обійдеться в 70 – 80 доларів (1 960 гривень) плавання з мантами – 150 доларів (4 200 гривень за 90 хвилин на двох),

– 150 доларів (4 200 гривень за 90 хвилин на двох), водний мотоцикл – 35 доларів (980 гривень за 15 хвилин),

– 35 доларів (980 гривень за 15 хвилин), занурення на глибину на субмарині Whale Submarine Maldives – 130 доларів (3 640 гривень).

Також є тенісні корти, спа-центр, велосипеди в оренду і т.д.

Нам не було нудно, що немало важливо. У мене не було часу подивитися фільм або навіть нормально посидіти в інтернеті. На кожному острові є свої водні види спорту. А у нас в готелі була арт-терапія, мені це особливо сподобалося, – ми малювали акриловими фарбами,

– говорить Андрій.

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Практичні поради для мандрівників

Купити квитки за 4-9 місяців до відпочинку

Забронювати житло за півроку (є такий спосіб броні – рефандбл, коли ви робите оплату за кілька днів до заїзду)

Вибрати період умовного не в сезон – з травня по жовтень.

Оселитися на острові для місцевих

Харчуватися дешевше в кафе при готелі, тому читайте відгуки заздалегідь

Ціна на екскурсії можна знизити, якщо торгуватися

Дивіться відео Андрія Буренка про Мальдіви: