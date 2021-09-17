Что ж, airBaltic – латвийская авиакомпания устроила распродажу 100 000 билетов. Стоимость из украинских городов от 25 евро в одну сторону и от 49 евро в обе.
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В стоимость самых дешевых билетов входит две единицы ручной клади: 55x40x20 сантиметров и 30x40x10 сантиметров общим весом до 8 килограмм.
Со всеми акционными направлениями можно ознакомиться по ссылке.
Заметим, авиакомпания выполняет прямые рейсы из Киева в Вильнюс и Ригу, а также из Одессы и Львова в Ригу, откуда предлагает удобные стыковки со многими интересными направлениями.
Правила бронирования и отмены билетов
Авиакомпания airBaltic понимает ситуацию с коронавируcом, что сложилась во всем мире, поэтому предлагает клиентам выгодные условия.
Если турист покупает билеты по крайней мере за 170 дней до полета, то может оплачивать их постепенно, разделив на две или четыре части. Однако такая услуга платная – 19,9 евро.
Кроме того, авиаперевозчик обновил свои тарифы, поэтому даже базовый тариф Green позволяет изменить даты полета за отдельную плату – 50 евро.
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