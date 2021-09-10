Лоукостер будет летать ко второму по величине городу Венгрии из киевского аэропорта Жуляны. Рейсы стартуют с 15 декабря.
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Расписание рейсов
Улететь можно будет дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
- Дебрецен 14:20 – Киев 16:45
- Киев 17:30 – Дебрецен 18:00
Цена авиабилетов
Стоимость билетов зависит от месяца, например:
- в декабре можно забронировать по цене от 1300 гривен в одну сторону;
- в январе от 650 гривен в одну сторону (такая цена доступна только на один рейс);
- в феврале цена составляет 490 гривен.
Самые дешевые билеты включают только небольшую ручную кладь с габаритами 40х30х20 сантиметров и весом 10 килограммов.
Условия въезда в Венгрию
С 7 августа 2021 года Венгрия разрешила въезд украинским туристам.
Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделан не позднее 72 часов, ИЛИ сертификат о вакцинации.
Без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.
Кроме того, нужно оформить медицинскую страховку для посещения Венгрии (она стоит примерно 180 гривен на неделю).
Отметим, ранее Wizz Air заявил, что восстановит регулярные рейсы из Киева в Будапешт с 13 сентября.
Также владелец лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время.