Лоукостер будет летать ко второму по величине городу Венгрии из киевского аэропорта Жуляны. Рейсы стартуют с 15 декабря.

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Расписание рейсов

Улететь можно будет дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Дебрецен 14:20 – Киев 16:45

14:20 – 16:45 Киев 17:30 – Дебрецен 18:00

Цена авиабилетов

Стоимость билетов зависит от месяца, например:

в декабре можно забронировать по цене от 1300 гривен в одну сторону;

можно забронировать по цене от 1300 гривен в одну сторону; в январе от 650 гривен в одну сторону (такая цена доступна только на один рейс);

от 650 гривен в одну сторону (такая цена доступна только на один рейс); в феврале цена составляет 490 гривен.

Самые дешевые билеты включают только небольшую ручную кладь с габаритами 40х30х20 сантиметров и весом 10 килограммов.

Условия въезда в Венгрию

С 7 августа 2021 года Венгрия разрешила въезд украинским туристам.

Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделан не позднее 72 часов, ИЛИ сертификат о вакцинации.

Без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.

Кроме того, нужно оформить медицинскую страховку для посещения Венгрии (она стоит примерно 180 гривен на неделю).

По данным Worldometer, по состоянию на 9 сентября 2021 года в Венгрии обнаружено 814 409 случаев заражения коронавирусом, из них 30 080 летальных.

Отметим, ранее Wizz Air заявил, что восстановит регулярные рейсы из Киева в Будапешт с 13 сентября.

Также владелец лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время.