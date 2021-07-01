Откройте для себя центральную Украину, – Олеськив посоветовала, где путешествовать
В Украине есть исторические и "зеленые маршруты". Если выбирать их для путешествий, то удастся улучшить туристическую инфраструктуру.
Это порекомендовала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Для отдыха она советует выбирать исторические места.
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Марьяна Олеськив советует открыть для себя центральную Украину. В Частности Полтавщину, Черниговщину, Черкасщину.
"Есть хорошие места, исторические. Например, Качановка, Нежин в Черниговской области, Холодный Яр. Также исторические казацкие города: Чигирин, Канев в Черкасской области. Также "зеленый" маршрут Полтава – Опошня", – сказала эксперт.
Глава Гостуризма считает, что большинство украинцев не были в этих регионах с туристической целью. Поэтому это хороший шанс поддержать бизнес и экономику.
Чем больше путешествуем по Украине и оставляем наши деньги здесь – тем больше развиваются наши общины, ремонтируют дороги и улучшают туристическую инфраструктуру,
– подчеркнула Олеськив.
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Эксперт рассказала, где путешествовать: смотрите видео