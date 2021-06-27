В Яворовском национальном парке можно увидеть как редкие растения, так и потомков диких лошадей-тарпанов, которых разводят на экохуторе "Мочары". Соответствующих лошадей привезли на Львовщину из Польши несколько лет назад.

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Предки этих животных были дикими и жили в степях, но в заповеднике лошади уже привыкли к людям. На экохуторе знают не только имя каждого из них, но и даже помнят дни рождения всех жеребят.

Начальница Центра разведения лошадей-тарпанов Мария Антоненко рассказала, что лошадей до сих пор пытаются приручить еще больше. В то же время катание верхом зависит от погодных условий, при сильной жаре это сделать будет трудно, сказала начальница центра.



Катание на лошадях верхом зависит от погодных условий / Фото 24 канала

Маршрут через главный европейский водораздел

Кроме катания на лошадях, в Яворовском парке предлагают и другие развлечения: там есть своя пасека, а еще – музей древностей.

Для тех, кто любит активный туризм, разработали экотропу длиной несколько километров, она начинается в селе Дубровица. Маршрут пролегает через главный европейский водораздел.



В Яворовском парке разработали экотропу / Фото 24 канала

Здесь берут начало реки и они растекаются в противоположных направлениях: одни к Черному морю, другие – к Балтийскому морю,

– рассказала младшая научная сотрудница парка Оксана Годованец.

Она добавила, что проходя по соответствующему хребту, начало рек и то, как они растекаются в противоположных направлениях, можно увидеть собственными глазами.

Чтобы поощрить туристов приезжать в Яворовский парк экоактивисты при поддержке правительства Германии разработали бренд и специальный сайт. В Украине есть примерно 60 национальных парков и заповедников, поэтому для удобства путешественников всю информацию о них собрали на одном портале.