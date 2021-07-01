Це порекомендувала голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів. Для відпочинку вона радить обирати історичні місця.

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Мар'яна Олеськів радить відкрити для себе центральну Україну. Зокрема Полтавщину, Чернігівщину, Черкащину.

"Є гарні місця, історичні. Наприклад, Качанівка, Ніжин на Чернігівщині, Холодний Яр. Також історичні козацькі міста: Чигирин, Канів на Черкащині. Також "зелений" маршрут Полтава – Опішня", – сказала експертка.

Голова Держтуризму вважає, що більшість українців не були в цих регіонах з туристичною метою. Тому це гарний шанс підтримати бізнес та економіку.

Чим більше мандруємо Україною та залишаємо наші гроші тут – тим більше розвиваються наші громади, ремонтують дороги та покращують туристичну інфраструктуру,

– наголосила Олеськів.

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