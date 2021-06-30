Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 30 червня. Аеропорт носить ім'я уродженця Житомирщини академіка Сергія Корольова.

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Міжнародні рейси з Житомира

У поясненні до розпорядження йдеться, що відкриття міжнародних рейсів зокрема сприятиме реалізації туристичного потенціалу регіону.

До того ж рейси за кордон забезпечуватимуть потреби населення та економіки регіону в авіаперевезеннях.

У самому аеропорту почне діяти пункт пропуску через кордон. Він працюватиме цілодобово.



Розпорядження про міжнародний пункт пропуску в аеропорту / Зображення з телеграму Олексія Гончаренка

Важливість міжнародних рейсів для міста