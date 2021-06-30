Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 30 червня. Аеропорт носить ім'я уродженця Житомирщини академіка Сергія Корольова.
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Міжнародні рейси з Житомира
У поясненні до розпорядження йдеться, що відкриття міжнародних рейсів зокрема сприятиме реалізації туристичного потенціалу регіону.
До того ж рейси за кордон забезпечуватимуть потреби населення та економіки регіону в авіаперевезеннях.
У самому аеропорту почне діяти пункт пропуску через кордон. Він працюватиме цілодобово.
Розпорядження про міжнародний пункт пропуску в аеропорту / Зображення з телеграму Олексія Гончаренка
Важливість міжнародних рейсів для міста
- У жовтні 2020 року за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створили спеціальну комісію. Вона визнала аеропорт Житомира готовим до міжнародних перевезень.
- Розпорядження, яке Кабмін ухвалив у червні, мали розглядати ще у лютому. Втім, під час формування порядку денного тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій попросив пункт, який стосується аеропорту зняти з порядку денного.
- Мер Сергій Сухомлин пояснював, що питання про пункт пропуску зняли з розгляду, бо аеропорт "Житомир" не був у списку пріоритетних.
- Отримання статусу "міжнародний" дасть змогу вести перемовини з авіакомпаніями щодо залучення їх в аеропорт.
- До того ж в аеропорті планують капітальний ремонт аеродромного комплексу. Вкласти у це хочуть понад 470 мільйонів гривень.