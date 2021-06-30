Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 30 июня. Аэропорт носит имя уроженца Житомирщины академика Сергея Королева.
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Международные рейсы из Житомира
В пояснении к распоряжению говорится, что открытие международных рейсов в частности будет способствовать реализации туристического потенциала региона.
К тому же рейсы за границу будут обеспечивать потребности населения и экономики региона в авиаперевозках.
В самом аэропорту начнет действовать пункт пропуска через границу. Он будет работать круглосуточно.
Распоряжение о международном пункте пропуска в аэропорту / Изображение из телеграма Алексея Гончаренко
Важность международных рейсов для города
- В октябре 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создали специальную комиссию. Она признала аэропорт Житомира готовым к международным перевозкам.
- Распоряжение, которое Кабмин принял в июне, должны были рассматривать еще в феврале. Впрочем, во время формирования повестки дня тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил пункт, который касается аэропорта, снять с повестки дня.
- Мэр Сергей Сухомлин объяснял, что вопрос о пункте пропуска сняли с рассмотрения, потому что аэропорт "Житомир" не был в списке приоритетных.
- Получение статуса "международный" позволит вести переговоры с авиакомпаниями по привлечению их в аэропорт.
- К тому же в аэропорту планируют капитальный ремонт аэродромного комплекса. Вложить в это хотят более 470 миллионов гривен.