Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 30 июня. Аэропорт носит имя уроженца Житомирщины академика Сергея Королева.

Важно Украина будет иметь открытое небо с ЕС: как это повлияет на цену авиабилетов

Международные рейсы из Житомира

В пояснении к распоряжению говорится, что открытие международных рейсов в частности будет способствовать реализации туристического потенциала региона.

К тому же рейсы за границу будут обеспечивать потребности населения и экономики региона в авиаперевозках.

В самом аэропорту начнет действовать пункт пропуска через границу. Он будет работать круглосуточно.

Уряд відкрив міжнародні рейси у Житомирі
Распоряжение о международном пункте пропуска в аэропорту / Изображение из телеграма Алексея Гончаренко

Важность международных рейсов для города

  • В октябре 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создали специальную комиссию. Она признала аэропорт Житомира готовым к международным перевозкам.
  • Распоряжение, которое Кабмин принял в июне, должны были рассматривать еще в феврале. Впрочем, во время формирования повестки дня тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил пункт, который касается аэропорта, снять с повестки дня.
  • Мэр Сергей Сухомлин объяснял, что вопрос о пункте пропуска сняли с рассмотрения, потому что аэропорт "Житомир" не был в списке приоритетных.
  • Получение статуса "международный" позволит вести переговоры с авиакомпаниями по привлечению их в аэропорт.
  • К тому же в аэропорту планируют капитальный ремонт аэродромного комплекса. Вложить в это хотят более 470 миллионов гривен.