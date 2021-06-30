Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 30 июня. Аэропорт носит имя уроженца Житомирщины академика Сергея Королева.

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Международные рейсы из Житомира

В пояснении к распоряжению говорится, что открытие международных рейсов в частности будет способствовать реализации туристического потенциала региона.

К тому же рейсы за границу будут обеспечивать потребности населения и экономики региона в авиаперевозках.

В самом аэропорту начнет действовать пункт пропуска через границу. Он будет работать круглосуточно.



Распоряжение о международном пункте пропуска в аэропорту / Изображение из телеграма Алексея Гончаренко

Важность международных рейсов для города