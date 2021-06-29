Парафировали документ в ноября 2013 года во время саммита Украина - ЕС в Вильнюсе. Однако подписание отложили из-за ряда причин. Совет Европейского Союз-28 июня уже принял решение о подписании соглашения о совместном авиа пространства и подготовила документ для Украины.

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Преимущества для пассажиров

Прежде всего, открытое небо между Украиной и ЕС позволит усилить конкуренцию между авиаперевозчиками. Это, в свою очередь повлияет на стоимость билетов – они подешевеют, или же держать их на относительно постоянном уровне.

Вторым важным моментом будет защита для пассажиров во время задержек или отмены рейсов. Сейчас о возвращении средств в Украине почти не говорится. За каких-то чрезвычайных ситуаций билеты сгорают. Исключение составляют ситуации, если авиакомпания сама отменит рейс меньше чем за 14 дней до вылета. Однако по европейским правилам, путешественники смогут при необходимости воспользоваться своим правом.

Туристы получат гораздо больше рейсов между Европой и Украиной. Это касается авиаперевозчиков с обеих сторон. Например, Wizz Air, Ryanair или любая другая авиакомпания из стран ЕС или Украины сможет выйти на любой маршрут. Единственное условие – нужно будет получить разрешение от аэропорта. Кроме того, европейские авиакомпании смогут осуществлять внутренние рейсы по Украине.

А украинским авиакомпаниям в свою очередь позволят осуществлять полеты без ограничений в любые аэропорты Европы. Но здесь тоже есть условие: начальная или конечная точка маршрута должно быть в Украине. Но это могут быть сложные маршруты, например, Киев – Милан – Париж.