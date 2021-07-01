Это порекомендовала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Для отдыха она советует выбирать исторические места.

К теме Украина в этом выигрывает, – в Гостуризме сказали, чем выгодны закрытии границы ЕС

Марьяна Олеськив советует открыть для себя центральную Украину. В Частности Полтавщину, Черниговщину, Черкасщину.

"Есть хорошие места, исторические. Например, Качановка, Нежин в Черниговской области, Холодный Яр. Также исторические казацкие города: Чигирин, Канев в Черкасской области. Также "зеленый" маршрут Полтава – Опошня", – сказала эксперт.

Глава Гостуризма считает, что большинство украинцев не были в этих регионах с туристической целью. Поэтому это хороший шанс поддержать бизнес и экономику.

Чем больше путешествуем по Украине и оставляем наши деньги здесь – тем больше развиваются наши общины, ремонтируют дороги и улучшают туристическую инфраструктуру,

– подчеркнула Олеськив.

Последние новости туризма в Украине

Во Львовской области презентовали новый маршрут на экохутор.

Джарылгачский маяк реконструируют. Он в аварийном состоянии.

В Черниговской области запустили автобусы до Голубых озер.

Отныне из Житомира самолеты будут отправляться в международные рейсы.

Эксперт рассказала, где путешествовать: смотрите видео