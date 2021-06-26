Однако состояние маяка ухудшается. Он не пригоден для эксплуатации, а его конструкции имеют значительные повреждения.

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Что известно про маяк

Как сообщили в Херсонский областной администрации, маяк находится в аварийном состоянии. В 2016 году компания "Санта" проводила исследования этого объекта. Результаты - неутешительны. Физический износ конструкций составляет 75%.

Из-за этого в местном правительстве сформировали рекомендации для туристов, планирующих путешествие в Джарылгацкого маяка.

Делать снимки на безопасном расстоянии и не подходить близко к конструкции.

Тем более – не вылезать на ее элементы.

Фотографироваться лучше издалека, поскольку фото стоит меньше, чем ваша жизнь.

Например, так:

В ХОГА заявили, что понимают важность этого объекта для туризма региона. Поэтому обещают как можно раньше провести реставрацию маяка.