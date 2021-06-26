Проте стан маяка погіршується. Він не придатний для експлуатації, а його конструкції мають значні пошкодження.
До теми 5 природних чудес України, які треба побачити на власні очі хоча б раз у житті
Що відомо про маяк
Як повідомили у Херсонський обласній адміністрації, маяк перебуває в аварійному стані. У 2016 році компанія "Санта" проводила дослідження цього об'єкту. Результати – невтішні. Фізичний знос конструкцій складає 75%.
Через це в місцевому уряді сформували рекомендації для туристів, які планують подорож до Джарилгацького маяка.
- Робити знімки на безпечній відстані та не підходити близько до конструкції.
- Тим більше – не вилазити на її елементи.
- Фотографуватися краще здалеку, оскільки фото вартує менше, ніж ваше життя.
Наприклад, отак:
У ХОДА заявили, що розуміють важливість цього об’єкту для туризму регіону. Тому обіцяють якомога раніше провести реставрацію маяка.