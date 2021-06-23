Он будет ходить три раза в неделю, по два рейса в день. Маршрут запустила локальная туристическая фирма.

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Расписание автобусов

Расписание движения автобуса Чернигов – комплекс "Голубые озера":

Понедельник, суббота, воскресенье – 9:00, 18:00

В обратном направлении "Голубые озера" – Чернигов:

Понедельник, суббота, воскресенье – 11:00, 20:00

Стоимость проезда составит 80 гривен.

Голубые озера: интересные факты

Голубые озера – результат промышленной деятельности человека. Добыча кварцевого песка привел к раскопкам артезианского слоя. Поэтому карьеры наполнились чистой водой из глубин.

Так возник комплекс из 4 озер, которые имеют характерное дно голубого цвета. Самое большое озеро имеет форму сердца. Его площадь составляет 25 гектаров, а глубина достигает 20 метров.

Пляжи – из белого кварцевого песка, а вокруг водоема – сосновый лес. Этот уголок Полесья считается одним из самых экологически чистых мест Европы.

Голубые озера посещают около 200 тысяч человек каждое лето. Поскольку вода имеет целебные свойства - лечит заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме того, эта она положительно влияет на состояние кожи.



Вода у Голубых озерах / Фото "Турмандри"