Він буде ходити тричі на тиждень, по два рейси на день. Маршрут запустила локальна туристична фірма.

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Розклад автобусів

Розклад руху автобусу Чернігів – комплекс "Голубі озера":

Понеділок, субота, неділя – 9:00, 18:00

У зворотному напрямку "Голубі озера" – Чернігів:

Понеділок, субота, неділя – 11:00, 20:00

Вартість проїзду становитиме 80 гривень.

Голубі озера: цікаві факти

Голубі озера – результат промислової діяльності людини. Видобуток кварцового піску призвів до розкопки артезіанського шару. Через це кар’єри наповнилися найчистішою водою з глибин.

Так виник комплекс з 4 озер, які мають характерне дно блакитного кольору. Найбільше озеро має форму серця. Його площа складає 25 гектарів, а глибина сягає 20 метрів.

Пляжі – з білого кварцового піску, а навколо водойми – сосновий ліс. Цей куточок Полісся вважається одним з найбільш екологічно чистих місць Європи.

Голубі озера відвідують близько 200 тисяч людей щоліта. Оскільки вода має цілющі властивості – лікує захворювання опорно-рухового апарату. Крім того, ця вона позитивно впливає на стан шкіри.



Вода у Голубих озерах / Фото "Турмандри"