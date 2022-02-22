Никакой паники, – Укрзализныця не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Европой
Источник:"Укринформ"
Акционерное общество Укрзализныця продолжает работать в штатном режиме и не собирается прекращать движение поездов на восток или отменить сообщение с Европой. В то же время перевозчик повышает меры безопасности.
Об этом заявил член правления Укрзализныци Александр Перцовский на брифинге по случаю 10-летия скоростного движения в Украине.
Читайте также Складываем рюкзак за день: что необходимо взять с собой в путешествие
В какие европейские города можно добраться с помощью Укрзализныци
Перцовский отметил, что в случае ограничения прямого авиасообщения, украинцы смогут воспользоваться Укрзализныцей, чтобы вернуться из-за границы.
И до Львова, и до Киева можно доехать удобно и скоростно с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщения через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой,
– заверил Перцовский.
Ограничение авиасообщений из Украины: что известно
- 13 февраля начала распространяться информация о "закрытии авиасообщения с Украиной". В Министерстве инфраструктуры Украины назвали такие заявления фейковыми. И подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины.
- Первым среди авиаперевозчиков пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Впоследствии компания объявила о возобновлении полетов над Украиной.
- 15 февраля стало известно, что лизингодатели требуют перебазировать все авиалайнеры Bees Airline.
- Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отложила дату обновления 16 рейсов из городов Украины.
- 19 февраля сообщение с Киевом приостановило крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa. Для обеспечения бесперебойного авиасообщения, продажу билетов в Мюнхен и Женеву начала авиакомпания МАУ.
- Вслед за Lufthansa, о временной отмене перелетов в Украину сообщили в Austrian Airlines и Swiss International Air Lines.
- 21 февраля к ним присоединилась французская государственная авиакомпания Air France.
- 22 февраля латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение временно прекратить ночные рейсы в Киев и Одессу.