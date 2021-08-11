Море превратилось в "фарш из медуз": в сети обнародовали новое видео с курортной Кирилловки

В Азовском море в течение всего июля наблюдалось нашествия медуз. Туристы не могли зайти в воду.

Недавно ситуация несколько улучшилась – медуз на пляжах и в море почти не было. Однако, 1 августа они вернулись в курортную Кирилловку.

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На этот раз сетью распространяется видео, на котором туристы решили показать, что происходит в открытом море – во время прогулки на катамаране.

На кадрах четко видно – медуз в воде много, в отличие от отдыхающих.

По словам автора, море напоминает "фарш из медуз".

Море в курортной Кирилловке полное медуз: смотрите видео

Нашествие медуз на курортах Украины: коротко