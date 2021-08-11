Море превратилось в "фарш из медуз": в сети обнародовали новое видео с курортной Кирилловки
11 августа 2021 , 15:33Читати новину українською
Источник:РИА Мелитополь
В Азовском море в течение всего июля наблюдалось нашествия медуз. Туристы не могли зайти в воду.
Недавно ситуация несколько улучшилась – медуз на пляжах и в море почти не было. Однако, 1 августа они вернулись в курортную Кирилловку.
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На этот раз сетью распространяется видео, на котором туристы решили показать, что происходит в открытом море – во время прогулки на катамаране.
На кадрах четко видно – медуз в воде много, в отличие от отдыхающих.
По словам автора, море напоминает "фарш из медуз".
Море в курортной Кирилловке полное медуз: смотрите видео
Нашествие медуз на курортах Украины: коротко
- В июле 2021-го настоящее нашествие медуз наблюдалось на пляжах курортного Бердянска. Туристов много, но при этом мало кто купался в море.
- От этих животных страдали и другие популярные курорты – Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь буквально усеяна ими.
- Специалисты Института рыбного хозяйства объяснили такой рост количества медуз. Причин несколько. Они также порекомендовали владельцам баз отдыха сдерживать нашествие путем установления барьерных сеток.
- Именно это и сделали в курортном поселке Кирилловка. Там снова зафиксировали чистое море – на 2 базах установили рыбацкие сетки вечером, и уже утром увидели результат.
- В то же время в Приморском Посаде пляж от мертвых тел медуз расчищала тяжелая строительная техника – грейдер;
- Вместе с тем на популярном украинском курорте в Геническе работники пляжа решили "убрать" пляж, сбрасывая медуз в море вместе с мусором.