Молдавский лоукостер Flyone запустил рейсы Киев – Москва

Молдавский лоукостер Flyone открыл продажу авиабилетов на рейсы между Киевом и Москвой. Они пройдут с короткими пересадками в Кишиневе.

Авиакомпания планирует запустить рейсы Киев – Кишинев с 1 ноября. Полеты будут осуществлять четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Новый маршрут удачно стыкуется с рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт Внуково – всего часовая пересадка. Путь из Киева в Москву займет 3 часа 50 минут и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Стоимость билетов

Единые билеты на маршрут Киев – Москва можно приобрести по цене от 141 евро, Москва – Киев – от 98 евро.

Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 сантиметров.

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С 2015 года прямое авиасообщение между Украиной и Россией прекращено. Удобные пересадки в Минске предлагала белорусская авиакомпания "Белавиа", однако с мая ей запретили осуществлять полеты в страны ЕС и Украины.