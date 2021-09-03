Авіакомпанія планує запустити рейси Київ – Кишинів з 1 листопада. Польоти будуть здійснювати чотири рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці і неділі.
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Новий маршрут вдало стикується з рейсами Flyone з Кишинева до московського аеропорту Внуково – всього годинна пересадка. Шлях з Києва до Москви займе 3 години 50 хвилин та 3 години 40 хвилин з Москви до Києва.
Вартість квитків
Єдині квитки на маршрут Київ – Москва можна придбати за ціною від 141 євро, Москва – Київ – від 98 євро.
Найдешевший тариф Standard включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 сантиметрів.
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