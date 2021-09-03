Авиакомпания планирует запустить рейсы Киев – Кишинев с 1 ноября. Полеты будут осуществлять четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Новый маршрут удачно стыкуется с рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт Внуково – всего часовая пересадка. Путь из Киева в Москву займет 3 часа 50 минут и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Стоимость билетов

Единые билеты на маршрут Киев – Москва можно приобрести по цене от 141 евро, Москва – Киев – от 98 евро.

Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 сантиметров.

Обратите внимание! С 2015 года прямое авиасообщение между Украиной и Россией прекращено. Удобные пересадки в Минске предлагала белорусская авиакомпания "Белавиа", однако с мая ей запретили осуществлять полеты в страны ЕС и Украины.

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