МАУ возобновляет полеты из Киева в "столицу" Лазурного побережья

Правительство Франции внесло Украину в перечень стран так называемой "зеленой" зоны. Теперь украинские туристы могут въезжать на ее территорию.

В связи с этим авиакомпании активно запускают новые полеты в разные города Франции, и МАУ – не исключение. Авиаперевозчик возобновляет рейсы в Ниццу – "столицу" Лазурного побережья.

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Авиарейсы из Киева в Ниццу запланированы каждый вторник и воскресенье начиная с 8 августа по 28 сентября 2021 года.

График полетов:

Киев – Ницца: 9:30 – 11:35;

Ницца – Киев: 12:35 – 16:30.

Условия въезда во Францию

Как сообщает консульская служба МИД, Украина внесена в список стран "зеленой" зоны, поэтому въезд осуществляется на следующих условиях:

Без ограничений может въехать украинец, привит одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции.

К их числу относятся вакцины Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson&Johnson.

Отмечается, что вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента прививки вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае прививки другими вакцинами.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом;

Невакцинированный гражданин Украины может въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Они применяются, как к взрослым, так и к детям в возрасте от 12 лет.

По данным Worldometer , по состоянию на 28 июля 2021 года во Франции обнаружено 6 026 115 случаев заражения коронавирусом, из них 111 695 летальных.

Отметим, ранее МАУ решила увеличить количество рейсов по наиболее популярным международным направлениям: Афины, Ларнака, Каир, Баку и Ереван;

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