У зв'язку з цим авіакомпанії активно запускають нові польоти до різних міст Франції, і МАУ – не виняток. Авіаперевізник відновлює рейси до Ніцци – "столиці" Лазурного узбережжя.

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Авіарейси з Києва до Ніцци заплановані щовівторка й неділі починаючи з 8 серпня до 28 вересня 2021 року.

Графік польотів:

Київ – Ніцца: 9:30 – 11:35;

Ніцца – Київ: 12:35 – 16:30.

Умови в'їзду до Франції

Як повідомляє консульська служба МЗС, Україна внесена до переліку країн "зеленої" зони, тому в'їзд здійснюється на наступних умовах:

Без обмежень може в'їхати українець, щеплений однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції.

До їх числа належать вакцини Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield і Jansen / Johnson&Johnson.

Зазначається, що вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу щеплення вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі щеплення іншими вакцинами.

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та / або про відсутність контактів з особами, що захворіли на коронавірус;

Невакцинований громадянин України може в'їхати за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.

Ці умови застосовуються, як до дорослих, так і до дітей віком від 12 років.