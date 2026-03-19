Почти без туристов: какие 5 островов Европы стоит посетить настоящим любителям спокойствия и природы
- Остров Зюльт в Германии предлагает более 25 километров пляжей и местные деликатесы, такие как устрицы Sylter Royal.
- Острова Сиес в Испании являются частью национального парка, с известным пляжем Родас, на котором практикуют снорклинг и каякинг.
Удаленные от шума и суеты, эти 5 спокойных островов Европы, о которых мы подробнее расскажем ниже, открывают совсем другой ритм путешествий: медленный, размеренный и наполненный природой.
В Европе есть немало островов, которые позволяют изменить ритм жизни. В этой новинке, со ссылкой на The Guardian, мы расскажем об идеальных местах для тех, кто ищет спокойствие, природу и новые впечатления.
Какие острова Европы являются лучшими для спокойного отдыха?
- Зюльт, Германия
Остров Зюльт, самый большой среди Северо-Фризских островов, соединен с материковой Германией железнодорожной дамбой и расположен чуть более чем в трех часах поездом от Гамбурга. Он простирается между Северным морем и Ваттовым морем, предлагая более 25 километров белоснежных пляжей, песчаные дюны и соленые болота.
Остров популярен среди состоятельных немцев, но здесь также есть кемпинги, серф-школы и более доступные варианты отдыха. Туристы могут остановиться в городах Вестерланд, Кампен или Кайтум, а также исследовать природные заповедники и попробовать местные деликатесы, в частности устрицы Sylter Royal.
- Шеркин, Ирландия
Остров Шеркин, один из семи населенных островов у западного побережья графства Корк, привлекает спокойной атмосферой. Добраться сюда можно примерно за два часа вместе с паромом. Здесь нет суеты крупных курортов, зато гостей ждут пешие маршруты, живописные пляжи, арт-студии и единственный паб на острове The Jolly Roger. Летом здесь проводятся музыкальные фестивали, а отдых дополняют уютные гостевые дома и кемпинги.
- Торчелло, Италия
Небольшой остров Торчелло расположен в Венецианской лагуне и дарит полный контраст с шумной Венецией. Сюда можно добраться на лодке от острова Бурано. Торчелло поражает тишиной, простором и зелеными пейзажами. Главная достопримечательность – это базилика Санта-Мария-Ассунта с уникальными мозаиками 11 века. Это место идеально подходит для спокойного отдыха и знакомства с историей региона.
- Острова Фриуль, Франция
Всего в 20 минутах от Марселя расположены острова Фриуль – часть природного парка Каланки. Два основных острова Ратонеау и Помег соединены дамбой и предлагают пешеходные маршруты, дикие бухты и кристально чистую воду. Здесь можно исследовать исторические форты, старые карантинные больницы и насладиться уединенными пляжами. Лучшее место для отдыха – уютные апартаменты возле порта.
- Острова Сиес, Испания
Острова Сиес у побережья Галисии – это настоящий рай без автомобилей с белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Они входят в состав национального парка, поэтому количество посетителей ограничено. Самый известный пляж – Родас, который напоминает карибский берег. Здесь можно заниматься снорклингом, каякингом и пешими прогулками среди природы. Для ночлега доступен кемпинг, но бронирование обязательно.
Посетителям островов предлагают несколько пешеходных маршрутов, рассказывает Fascinating Spain. Самый длинный маршрут Ruta del Monte Faro (7,5 километров, примерно 2,5 часа). Он ведет к маяку и охватывает ключевые точки острова: знаменитый пляж Плайя-де-Родас, детское озеро, зону отдыха и пикников Нуэстра-Сеньора.
Пейзажи во время маршрута Ruta del Monte Faro / фото TripAdvisor
Более короткий вариант Ruta del Faro da Porta (5,2 километра, около 1 часа 45 минут). Часть маршрута совпадает с предыдущим, однако вместо подъема к главному маяку туристы направляются к меньшему маяку Faro de Portas, расположенного ниже.
Частые вопросы
Какие европейские острова рекомендуются для спокойного отдыха?
Согласно рекомендациям, наиболее подходящими островами для спокойного отдыха являются Зюльт в Германии, Шеркин в Ирландии, Торчелло в Италии, Фриуль во Франции и Сиес в Испании – каждый из них предлагает уникальные природные и культурные впечатления.
Почему остров Зюльт популярен среди туристов?
Остров Зюльт популярен благодаря своим белоснежным пляжам, песчаным дюнам и соленым болотам –это место привлекает как состоятельных отдыхающих, так и тех, кто ищет более доступные варианты отдыха, включая кемпинги и серф-школы.
Какие особенности имеет остров Торчелло в Италии?
Остров Торчелло, расположенный в Венецианской лагуне, отличается тишиной и зелеными пейзажами – главной его достопримечательностью является базилика Санта-Мария-Ассунта с уникальными мозаиками 11 века, что делает его идеальным для спокойного отдыха и ознакомления с историей региона.