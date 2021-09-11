Лучшая авиакомпания мира запустила акцию по спеццене: более 10 популярных направлений из Киева

11 сентября 2021 , 17:29
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Источник:

avianews.com

Qatar Airways, признана лучшей авиакомпанией мира в 2021 году, запустила новую акцию. Авиаперевозчик продает билеты по специальным ценам из Киева на экзотические направления и в деловые центры.

Акционные билеты можно забронировать с 7 по 13 сентября. Более о ценах и направлениях – читайте дальше!

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Стоимость акционных билетов из Киева: направления

  • Дубай – 8 800 гривен;
  • Дели – 13 500 гривен;
  • Бангкок – 13 900 гривен;
  • Коломбо – 14 600 гривен;
  • Занзибар – 15 900 гривен;
  • Сейшелы – 18 000 гривен;
  • Пхукет – 18 500 гривен;
  • Сbнгапур – 18 700 гривен;
  • Мальдивы – 19 300 гривен;
  • Балb – 19 600 гривен;
  • Найроби – 20 000 гривен;
  • Сеул – 20 300 гривен;
  • Кейптаун – 21 000 гривен;
  • Гонконг – 21 000 гривен;
  • Токио – 22 100 гривен.

Все цены включают перевозку багажа, питание, бесплатное использование бортовой системы развлечений.

Обратите внимание! Перелеты необходимо осуществить до 31 августа 2022 года. Специальные цены не действуют во время массовых путешествий в Новогодний период с 22 декабря 2021 до 20 января 2022 года.

Все билеты Qatar Airways, которые включают перелеты до 31 мая 2022 года, можно вернуть без штрафа и получить деньги обратно, бесплатно изменить дату вылета или аэропорт прилета.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021: коротко

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

  1. Qatar Airways
  2. Air New Zealand
  3. Singapore Airlines
  4. Qantas
  5. Emirates
  6. Cathay Pacific
  7. Virgin Atlantic
  8. United Airlines
  9. EVA Air
  10. British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways ввела прямые рейсы из Киева в США.

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Автор: Марта Касіянчук