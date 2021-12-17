Лоукостер Wizz Air расширил сеть маршрутов из Киева: куда будет летать
Авиакомпании постоянно открывают новые рейсы из Киева. Лоукостер Wizz Air – не исключение!
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила о расширении сети маршрутов из столицы Украины.
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В преддверии праздников авиакомпания Wizz Air расширяет сеть маршрутов из Киева просто ежедневно,
– говорится в сообщении.
Так, авиакомпания открывает 3 новых рейса из аэропорта "Киев" (Жуляны). Улететь можно будет во Францию, Нидерланды и Венгрию.
Новые направления Wizz Air из Киева
- Киев – Париж (Бове) – с 17 декабря;
- Киев – Эйндховен – с 18 декабря;
- Киев – Дебрецен – с 19 декабря.
Рейсы в Париж будут совершать в понедельник и пятницу, в Эйндховен – во вторник и субботу (с 17 января еще в понедельник и пятницу), а в Дебрецен – каждую среду и воскресенье.
Кроме того, с 16 декабря лоукостер возобновил рейсы по направлению Киев – Стокгольм (Скавста), которые прекратил несколько лет назад. Полеты будут выполняться дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье.Интересно! Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала распродажу билетов на международные маршруты. По 10 направлениям из Киева можно улететь от 18 долларов.
Другие интересные новости Wizz Air
- Венгерский лоукостер отменил 36 рейсов из Польши с января по март 2022 года;
- Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
- Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
- Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;
- Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана.