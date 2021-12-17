Лоукостер Wizz Air расширил сеть маршрутов из Киева: куда будет летать

Авиакомпании постоянно открывают новые рейсы из Киева. Лоукостер Wizz Air – не исключение!

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила о расширении сети маршрутов из столицы Украины.

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В преддверии праздников авиакомпания Wizz Air расширяет сеть маршрутов из Киева просто ежедневно,

– говорится в сообщении.

Так, авиакомпания открывает 3 новых рейса из аэропорта "Киев" (Жуляны). Улететь можно будет во Францию, Нидерланды и Венгрию.

Новые направления Wizz Air из Киева

Киев – Париж (Бове) – с 17 декабря; Киев – Эйндховен – с 18 декабря; Киев – Дебрецен – с 19 декабря.

Рейсы в Париж будут совершать в понедельник и пятницу, в Эйндховен – во вторник и субботу (с 17 января еще в понедельник и пятницу), а в Дебрецен – каждую среду и воскресенье.

Кроме того, с 16 декабря лоукостер возобновил рейсы по направлению Киев – Стокгольм (Скавста), которые прекратил несколько лет назад. Полеты будут выполняться дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье.

Другие интересные новости Wizz Air

Венгерский лоукостер отменил 36 рейсов из Польши с января по март 2022 года;

Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;

Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;

Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;

Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана.