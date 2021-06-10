Кулеба попросил правительство Италии открыть границу для украинских туристов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встречался с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Во время встречи они обсудили ряд вопросов, в частности, и взаимное открытие границ для туристов.

Украинский глава МИД выразил надежду, что Италия сможет помочь европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также он добавил, что "Украина и Италия являются друзьями, которые неоднократно поддерживали друг друга", и такие отношения между двумя странами останутся неизменными.

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Что именно сказал Дмитрий Кулеба

Во время встречи оба служащие обсуждали вопрос о том, как Италия может помочь еще большему интеграции Украины в ЕС.

Я обратился с просьбой к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии, но также больше итальянских туристов в Украину,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Кроме того, украинский и итальянские руководители МИД обсудили ряд политических вопросов. В частности, увеличение объемов взаимной торговли и ситуацию на востоке Украины.

Какие страны уже открыты для украинских туристов

В настоящее время Италия не разрешила въезд туристам даже при условии вакцинации, тестирований и самоизоляции.