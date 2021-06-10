Український очільник МЗС висловив сподівання, що Італія зможе посприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України. Також він додав, що "Україна та Італія є друзями, які неодноразово підтримували один одного", і такі взаємини між двома країнами залишаться незмінними.

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Що саме сказав Дмитро Кулеба

Під час зустрічі обидва службовці обговорювали питання про те, як Італія може допомогти ще більшій інтеграції України в ЄС.

Я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії, але так само більше італійських туристів в Україні,

– сказав Дмитро Кулеба.

Крім того, український та італійські очільники МЗС обговорили ряд політичних питань. Зокрема, збільшення обсягів взаємної торгівлі та ситуацію на сході України.

Зверніть увагу! Наразі Італія не дозволила в'їзд туристам навіть за умов вакцинації, тестувань та самоізоляції.

Які країни вже відкриті для українських туристів