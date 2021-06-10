Украинский глава МИД выразил надежду, что Италия сможет помочь европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также он добавил, что "Украина и Италия являются друзьями, которые неоднократно поддерживали друг друга", и такие отношения между двумя странами останутся неизменными.
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Что именно сказал Дмитрий Кулеба
Во время встречи оба служащие обсуждали вопрос о том, как Италия может помочь еще большему интеграции Украины в ЕС.
Я обратился с просьбой к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии, но также больше итальянских туристов в Украину,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Кроме того, украинский и итальянские руководители МИД обсудили ряд политических вопросов. В частности, увеличение объемов взаимной торговли и ситуацию на востоке Украины.
Какие страны уже открыты для украинских туристов
- С 9 июня Франция уже открыла свои границы. Предпосылкой является вакцинация и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки.
- Испания принимает вакцинированных туристов с 7 июня.
- Хорватия смягчила условия въезда в страну, однако ПЦР-тест все еще необходим.
- С 11 июня украинцы смогут въезжать в Венгрию по сертификатам вакцинации.