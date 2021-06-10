Дмитрий Кулеба отметил, что Венгрия является первой среди всех европейских государств, которые признали украинские свидетельства вакцинации. Уже с 11 июня украинцы смогут пересечь границу при условии полного комплекса прививок от COVID-19.

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Венгрия признала украинский паспорт вакцинации

Глава Министерства иностранных дел Украины поздравил венгерского коллегу Петера Сийярто с воплощением этого решения.

Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию,

– написал глава МИД.

Признание этих свидетельств означает, что пересечь границу с Венгрией смогут все украинцы, которые прививались сертифицированными вакцинами. То есть включая индийской Covishield и китайской CoronaVac.

Обратите внимание! Свидетельство можно получить только после второй прививки и исключительно в бумажной форме. Это можно сделать в любом медицинском учреждении и у семейного врача, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

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