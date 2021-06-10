Дмитро Кулеба зазначив, що Угорщина є першою серед усіх європейських держав, які визнали українські свідоцтва вакцинації. Вже з 11 червня українці зможуть перетнути кордон за умови повного комплексу щеплень від COVID-19.

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Голова Міністерства зовнішніх справ України привітав угорського колегу Петера Сійярто з втіленням цього рішення.

Офіційно: Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію,

– написав очільник МЗС.

Визнання цих свідоцтв означає, що перетнути кордон з Угорщиною зможуть усі українці, які щепилися сертифікованими вакцинами. Тобто включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

Зверніть увагу! Свідоцтво можна отримати тільки після другого щеплення і виключно у паперовій формі. Це можна зробити у будь-якому медичному закладі та у сімейного лікаря, які підключені до електронної системи охорони здоров'я.

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