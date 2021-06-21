Куда поехать в июне в Украине: летние направления, которые подарят незабываемые впечатления

Лето всегда пахнет путешествиями и яркими впечатлениями. Можно целый отпуск наслаждаться отдыхом на берегу моря, но есть и другие интересные направления Украины, по которым стоит отправиться.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку мест, куда можно поехать в июне. Поверьте, чтобы вы не выбрали – эмоции будут зашкаливать.

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Бакота

Замечательное место для летнего путешествия! Она расположена на территории Национального природного парка "Подольские Товтры". Полвека назад жителей выселили, а село затопили, чтобы построить водохранилище для гидроэлектростанции. Поэтому официально – его нет на карте.

Фантастические пейзажи, пляжи и остатки скального монастыря привлекают сюда тысячи туристов. Также здесь можно осмотреть каменную скалу на берегу Днестра – таинственную гору Курник, и пойти на смотровую площадку с видом на Днестр и саму скалу.

Дземброня

Самое высокогорное село нашей страны отлично подходит для старта увлекательного путешествия живописным Черногорским хребтом. Тишина, чистый горный воздух, роскошные виды, леса, луга – это и не только привлекает к селу Дземброня туристов буквально со всей Украины.

Его нельзя сравнить ни с чем, ведь оно ни на что не похоже. Сюда едут люди в поисках истины, спокойствия и абсолютной красоты.

Озеро Сиваш

Одно из самых популярных озер в Украине находится в Херсонской области. Говорят, что озеро – это остатки древнего Лемурийского моря.

Его часто называют Мертвым морем Украины, ведь вода здесь выталкивает на поверхность – утонуть не удастся. Лемурийское озеро имеет лечебные свойства и огромное содержание минералов. Это невероятно красивое место отличается от других озер своим насыщенным розовым цветом.

Витачив Об этом месте почти никто не знает... Однако здесь открывается уникальный вид на Днепр, который недоступен для большинства людей. Всего в 38 километрах от Киева можно понаблюдать за птицами и полюбоваться рекой. Здесь почти никогда нет туристов, и природа – совершенно девственная. Это дает возможность побыть наедине с собой и раствориться в окружающей флоре.

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Мигейские пороги

Ценителям экстрима в июне стоит отправиться на Южный Буг. Самая интересный и экстремальный участок – Мигейские пороги. Горный край среди степных просторов еще называют маленькой Швейцарией.

Эти места привлекают любителей рафтинга и водного слалома. Рафтинг по Южному Бугу подходит и начинающим экстремалам: в отличие от горных карпатских рек, вода здесь не ледяная, а тепла.

Кинбурнская коса

Это полуостров в Черном море протяженностью 45 километров, где вас ждут белоснежные песчаные пляжи, аромат хвойного леса и дикие степи с разнотравьем. Весной и летом Кинбурнская коса радует посетителей цветочными лугами, дикими болотными и блошиными орхидеями, зарослями оливковых кустов.

Также это прекрасные места для фотоохоты: сможете побывать на экскурсии в местах, где живут белые цапли, розовые пеликаны, увидеть дикий огромный лес.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях).



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного путешествия!