Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку локаций, которые идеально подойдут для путешествия выходного дня. Собирайте семью и отправляйтесь!

К слову 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни

Херсон – Олешковские пески – Аскания-Нова

Миниатюрное путешествие из Херсона займет у вас всего день. Его продолжительность составляет 167 километров.

Херсонская крепость

Точка старта Херсонская крепость. Она не сохранилась в оригинальном виде. В XVIII веке это было мощное фортификационное сооружение, от которого сейчас остались некоторые фрагменты.

Можно рассмотреть здание арсенала крепости, пороховой погреб, переделанный под ресторан, а также идентичные друг другу Московские и Очаковские ворота.

Олешковские пески

Добро пожаловать в украинскую Сахару! Эта локация долго была закрытым военным объектом, но сейчас это – природно-заповедный парк. Чтобы познакомиться с пустыней хватит около 2 часов.

Аскания-Нова

Природно-атмосферный заповедник с единственным в Украине сафари. Здесь можно провести несколько часов, а кому-то надо несколько дней, чтобы посмотреть на зверей в зоопарке и посетить дендропарк.

Замки Тернополя

Этот маршрут может быть разной продолжительности, поскольку в Тернопольской области сохранилось около 30 различных замков. Какие-то из них превратились в руины, но не потеряли средневековой романтики. А некоторые являются туристическими объектами с интересными экскурсиями внутри.

Хотин

По оценкам историков, ее основали во времена Киевской Руси (X век), а в период правления Даниила Галицкого ее значительно расширили. Здесь есть интересная экспозиция внутри и красивые виды вокруг.

Залещики

В этом поселке сохранено много памятников архитектуры. Однако визитной карточкой является вид Залещики с противоположного берега Днестра – села Крещатик. Они почти со всех сторон окружены рекой, изгибается вокруг села, образуя меандр.

Чертков

Город интересен своими архитектурными сооружениями. Дома города в готическом стиле и старая ратуша с часовней предоставляют Черткову особый европейский колорит. А еще здесь есть Чертковский замок, который служил резиденцией известных польских родов.

Микулиницы

Крепость в Микулинцах – единственная в Украине, что является населенной. В ней живут потомки служанки, которой якобы передала замок в собственность графиня Рей. Неподалеку от замка можно увидеть Микулинецкий дворец.

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Збараж

Здесь вас ждет живописный Збаражский замок. Когда-то, во времена крестовых походов, вокруг него была расположена Старозбаражская крепость, защищавшая жителей. В городе можно найти костел бернардинцев, построенный в стиле барокко и украшенный скульптурами святых.



Збаражский замок / Фото "Моє.Місто"

Каменец-Подольский – Бакота

Этот город, наверное, заслуживает отдельного внимания. Здесь можно исследовать улочки, интересные дома, конечно – крепость. Ее внесли в Список памятников мирового наследия ЮНЕСКО и входит в 7 чудес Украины.

Бакота

Вместо села – течет Днестр. Еще в советского союза при строительстве Днестровской ГЭС затопили 60 деревень. Поэтому официально – его нет на карте. Но туристы очень любят эту живописную местность.

Чем добраться?

Наилучшим вариантом будет SKODA KAMIQ, которая оснащена передовыми технологиями Sport Chassis Control - режим спортивного вождения. Эта модель сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. На ней можно комфортно ездить как по городу, так и по горному бездорожью. Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:

Удачной поездки!