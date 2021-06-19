Как известно, Кинбурнская коса, или Кинбурн – полуостров в Черном море длиной 45 километров. Полуостров расположен между Ягорлыцкими заливами и Днепро-Бугскогом лиманом на стыке Херсонской и Николаевской областей.

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Кинбурнская коса – сочетание долгой прибрежной полосы, песчаных дюн, хвойных и дубовых лесов, уникальных представителей флоры и фауны, солевой промышленности. Ширина долгого песчаного мыса колеблется от нескольких метров до примерно десяти километров. Самое начало Кинбурнской косы, где ширина мыса достигает 10 километров, напоминает пустыню, обрамленную дубовыми рощами.

Исторические факты о Кинбурнской косе

Посещение Кинбурнской косы начинается с ознакомления с богатой историей такого удивительного природного заповедника. Древние греки и скифы были первыми поселенцами здесь. Древнегреческий историк, которого сам Цицерон считал "отцом истории", называл эту территорию Гилеей и Борисфенидой, что означает "земля под густым лесом".

По историческим данным, Кинбурнская коса была частью торгового пути из Балтики в Византию – "от варягов в греки". Появление современного названия полуострова датируется 15 веком. Турки, обитавшие на полуострове, возвели оборонительное сооружение под названием Килбурун. Жаль, но крепость в первозданном виде до наших дней не сохранилась.

Первые разрушения произошли во время сражений турков с войсками во главе с российским полководцем князем Александром Васильевичем Суворовым. Полное уничтожение оборонного сооружения произошло во время Крымской войны, когда Российская империя воевала с коалицией Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

Советская власть организовала военный полигон на территории Кинбурнской косы. Впоследствии здесь обустроили пограничную зону. Некоторые памятники и храмы свидетельствуют о такой богатой и многогранной истории Кинбурна:

казацкий крест, посвященный атаману Сидору Белому;

сведенный памятник в честь Александра Суворова;

незначительные остатки крепости Килбурун;

храм в селе Покровка Николаевской области;

храм в селе Геройское Херсонской области.

Конечно, главной достопримечательностью полуострова является нетронутая живописная природа. Туристы могут увидеть песчаные дюны, голубые просторы, настоящие джунгли, целебные грязи.

Соляная промышленность

В нескольких километрах от села Геройское есть соляные шахты. Их отличительная черта – ярко-розовый цвет с оранжевым оттенком. Как и несколько веков назад, сегодня соль добывают открытым способом. Благодаря своему удивительному внешнему виду розовые соленые озера являются излюбленным местом для путешественников, ученых и фотографов.

Кинбурнская коса / Фото kirilivka

Флора и фауна

На косе можно увидеть степных волков, куниц, буйволов, енотовидных собак, диких лошадей, оленей, бобров, зайцев, лис и других представителей фауны, включая редкие виды.

Охота здесь категорически запрещена!

На озерах поселились сотни птиц: лебеди, бакланы, утки, травники, зимородки и другие. Большинство птиц занесены в Красную книгу. По официальным данным орнитологов, в этих краях обитает примерно 240 видов птиц.

Сюда приезжают организованные группы туристов для изучения редкой дикой природы. Настоящей достопримечательностью природного заповедника является розовый пеликан. К сожалению, популяция этого вида значительно сократилась за последние десятилетия.

Посетителей полуострова ждет невероятный сюрприз: реликтовые леса. Широкая часть косы приятно радует живописными дубовыми и березовыми рощами, на которые не повлияла цивилизация. Как гласят легенды, где-то здесь есть дуб, ставший известным благодаря Александру Пушкину в поэме "Руслан и Людмила". И вдруг, действительно, именно на Кинбурнской косе было то сказочное Лукоморье? Если посмотреть на старые топографические карты, то можно обнаружить, что эта местность называлась Лукоморье.



Кинбурнская коса / Фото Ukrainer

Соленые озера Кинбурнской косы чередуются с пресными водоемами. Представьте, что на такой небольшой территории более 150 озер! Осенью сюда спешат грибники, которые выходят из густого леса с полными корзинами белых грибов.

Весной и летом удивительный полуостров радует местных жителей и посетителей цветочными лугами, дикими болотными и блошиными орхидеями, зарослями оливковых кустов. Дикие поля орхидей можно увидеть в селе Покровка. Пик цветения приходится на последний месяц весны – в мае.

Еще один интересный факт о Кинбурнской косе: ландшафт здесь постоянно меняется. Например, значительную территорию полуострова занимают дикие заболоченные заросли, которые местные жители окрестили "сагами".

Как добраться до Кинбурнской косы

Добраться до полуострова не так просто, но нет ничего невозможного.

Автомобиль

Путешествие к Кинбурнской косе на собственном автомобиле можно назвать настоящим сафари. Мало кто знает, что асфальтированная часть дороги заканчивается возле села Геройское Херсонской области. Далее песчаные дороги. Чтобы преодолеть украинские песчаные дюны, нужен мощный внедорожник. Обычная машина не проедет такой дорогой!

Автобус

Добраться из Херсона до Кинбурнской косы можно на автобусе. Регулярный или частный автобус уезжает из города Олешки. Затем сворачивает на пристань Гола. Конечным пунктом назначения будет село Геройское. Чтобы добраться до Покровска, не обойтись без внедорожника. Такое путешествие организуют местные жители косы.

Если вы планируете ехать из села Одесса или Николаевской области, тогда нужно добраться любым автобусом или микроавтобусом до города Очакова. Затем вам следует пересесть на морскую лодку, которая направляется к Кинбурнской косе.

Переход через воду

Преодолеть Днепро-Бугский лиман можно на лодке, которая выходит из причала No 333 города Очаков. Согласно графику, в высокий туристический сезон лодки отправляются два раза в день: в 7:00 и 15:00.

Где остановиться на Кинбурнской косе

Вы можете жить в палатке, снять комнату у местных жителей, поселиться на базе отдыха или остановиться в кемпинге:

Гостевой дом "Кинбурн Хаус";

Отель "Пеликан";

База отдыха "Таврия";

Гостевой дом "Цветущая оливка";

Отель "Аромат".

Со второй половины мая до конца октября продолжается туристический сезон. Вода в море прогревается рано – в конце весны или в начале лета.