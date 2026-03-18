Некоторые из самых популярных туристических мест Европы могут оказаться совсем не такими впечатляющими, как на фото в соцсетях. В этой статье мы расскажем о таких локациях.

Несколько популярных европейских локаций попали в список "худших для посещения" в 2026 году. Среди них есть и достопримечательности Италии, Франции и Великобритании, рассказывает The Telegraph.

Европейские туристические провалы: куда не стоит ехать в 2026 году?

Верона, Италия – балкон Джульетты. Популярное место в инстаграме на самом деле появилось только в 1930-х, и историческая ценность его сильно преувеличена.



Балкон Джульетты / фото Википедии

Венеция, Италия – гондольные прогулки. Дорогая цена (90 евро за 30 минут) и переполненность туристами делают прогулку менее романтичной, чем в рекламных фото.

Париж, Франция – Мона Лиза. Огромные очереди и толпы туристов не дают в полной мере оценить шедевр.

Искусствоведы на Quora отмечают, что классическое искусство имеет много других тысячи шедевров, которые часто остаются вне поля зрения туристов и широкой публики. Среди них картины Рафаэля, Жака-Луи Давида, Веласкеса, Ингра и Гольбейна. Особенно ценятся "черные картины" Франсиско Гойи, которые погружают зрителя в таинственный, зловещий мир.



Летающие ведьмы Гойи / фото Quora

Портреты Ингра и картины Мане, в частности "Мертвый Тореадор", поражают глубиной и драматизмом. В современном искусстве яркие, насыщенные цвета Вольфа Кана создают эффект погружения в волшебные лесные пейзажи и фантастические миры. Этот перечень лишь маленькая часть огромного спектра шедевров, продолжающих вдохновлять поколения.

Лестер-сквер, Лондон, Великобритания. Место часто переполнено туристами и кишит мелкой преступностью.

Джон-О'Гроутс, Шотландия. Известно как "северная точка Британских островов", но фактически не является самой северной, что делает его "переоцененным".

Бларни Стоун, Ирландия. Традиция целовать камень признана "негигиеничной".



Камень в Бларни Стоун / фото Википедии

Голубая Лагуна, Исландия. Место напоминает "человеческую похлебку" из-за огромного количества людей в воде.

Маннекен Пис, Брюссель, Бельгия. Маленькая статуя мальчика воспринимается скорее как "садовый гном на публике".

