Кипр упрощает въезд для привитых украинцев, но это касается не всех вакцин

С 1 июля Кипр облегчит условия въезда для вакцинированных туристов из Украины. Курортная страна не будет требовать самоизолироваться после приезда или делать тест на коронавирус.

Однако на Кипре признают не все вакцины. Говорится о CoronaVac.

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С 1 июля 2021 года вакцинированы пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств лабораторного теста и самоизоляции/карантина, – говорится в сообщении.

Туристы из Украины должны придерживаться следующих условий:

Они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной;

Они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.

Итак, упрощения не коснется получивших прививки китайской вакциной CoronaVac.

Условия въезда на Кипр

10 мая страна вышла из локдауна и ввела "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.

Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:

заполнить форму Cyprus Flight Pass

сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета

сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр

По данным Worldometer , по состоянию на 29 июня 2021 года на Кипре обнаружено 75 099 случаев заражения коронавирусом, из них 374 летальных.

Отметим, ранее Исландия отменила все внутренние карантинные ограничения, действовавших с начала пандемии.

В Испании решили смягчить масочный режим.

Кроме того, в Чехии власти решили ослабить карантин раньше, чем планировали.