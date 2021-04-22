Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании по развитию двустороннего сотрудничества с Турецкой Республикой в сфере туризма.
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По его словам, необходимо разработать пути активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, в частности расширить морское и авиационное сообщение.
Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы в популярных маршрутов на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами,
– сказал Шмыгаль.
Он добавил, что необходимо разработать благоприятные условия для привлечения туристов из Турции в Украину.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига отметил, что для туристов могут быть интересными выдающиеся украинские города: Каменец-Подольский, Хотин и друрие.
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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявления, в 20021 году в Турции обещают высокий уровень безопасности здоровья для украинских туристов на фоне пандемии коронавируса.
Какие документы нужны для въезда в Турцию
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.