Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании по развитию двустороннего сотрудничества с Турецкой Республикой в ​​сфере туризма.

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По его словам, необходимо разработать пути активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, в частности расширить морское и авиационное сообщение.

Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы в популярных маршрутов на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил, что необходимо разработать благоприятные условия для привлечения туристов из Турции в Украину.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига отметил, что для туристов могут быть интересными выдающиеся украинские города: Каменец-Подольский, Хотин и друрие.

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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявления, в 20021 году в Турции обещают высокий уровень безопасности здоровья для украинских туристов на фоне пандемии коронавируса.

Какие документы нужны для въезда в Турцию

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь: