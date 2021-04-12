Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Какие документы нужны для въезда

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:

  • страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
  • отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
  • е-анкету.