Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Вы знаете, что мы создали систему сертификата безопасного туризма. Благодаря этой практике мы сможем обеспечить высокий уровень безопасности здоровья для наших гостей, для наших туристов", – рассказал глава Турции.
Мы в этом году будем принимать в безопасной обстановке наших украинских гостей, благодаря массовой вакцинации и применения тех средств, которые мы разработали, основываясь на опыте, который мы уже получаем с прошлого года,
– сказал политик.
Также Эрдоган отметил, что туризм – это важный аспект экономических и личных отношений между Украиной и Турцией.
Какие документы нужны для въезда
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.