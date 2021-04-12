Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Вы знаете, что мы создали систему сертификата безопасного туризма. Благодаря этой практике мы сможем обеспечить высокий уровень безопасности здоровья для наших гостей, для наших туристов", – рассказал глава Турции.

Мы в этом году будем принимать в безопасной обстановке наших украинских гостей, благодаря массовой вакцинации и применения тех средств, которые мы разработали, основываясь на опыте, который мы уже получаем с прошлого года,

– сказал политик.

Также Эрдоган отметил, что туризм – это важный аспект экономических и личных отношений между Украиной и Турцией.