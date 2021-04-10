Это предлагают сделать турецкие медицинские эксперты. Некоторые даже хотят полностью заблокировать страну в течение всего священного исламского месяца Рамадан.

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За последние сутки в стране больше почти 56 тысяч человек, заразившихся коронавируса, сообщает Worldometers.

Увеличение заражений продолжается. Локдауну выходных дней будет недостаточным для ликвидации пожара,

– заявил декан медицинской школы Стамбульского университета Туфак Тюкек.

По словам Османа Мюфтюоглу, другого медицинского эксперта, ближайшие дни будут особенно сложными, поскольку распространение вируса "внутри домов" ускорилось. По его словам, вирус начал быстро распространяться между членами семьи внутри их дома.

Фарук Айдын, профессор из Технического университета Карадениз в причерноморской провинции Трабзон, предложил полный локдаун во время Рамадана, который начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. Правительство планирует закрыть рестораны и кафе в рабочие дни.