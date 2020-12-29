Интервьюер Юрий Дудь пообщался с путешественником Антоном Птушкиным. Разговор был необычная – они преодолели маршрут Ликийской тропы. Что из этого получилось – читайте дальше.

Что такое Ликийская тропа

Расположена на юго-западе Турции. Протяженность маршрута составляет около 540 километров, поэтому его делят на три части: Западную, Центральную и Восточную. Каждая из них имеет свои особенности.

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Впервые описала дорогу американка Кейт Клоу в 200 году в своей книге-путеводителе "Ликийская тропа. Первый пешеходный маршрут в Турции". Она жила в Анталии и увлекалась античной историей, природой и трекингом. А в книге описала маршрут по дням, природу и интересные места.

Отправляться в поход можно почти весь год, кроме лета, из-за высокой температуры. Этот пеший маршрут является одним из самых популярных в мире, поэтому обдуманный к деталям. Например, есть специальные отметки на деревьях или камнях.



Маркированый маршрут \ Скрин с видео

Части маршрута

Западная



Фетхие – Олюдениз – Фаралия – Алинча – Бель – Патара – Калкан – Каш – Гелидония

Начинается от города Фетхие. Здесь есть арка, которая показывает начало маршрута. В целом это самая легкая часть маршрута, потому что мало высокогорных участков и перепады высоты невелики.



Начало маршрута в городе Фетхие​ \ Фото rheins

Туристы увидят Долину Бабочек, красивые пляжи, античный полис Летоон – религиозный центр Римской империи и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Заканчивается западная часть в городе Демре.



Долина бабочек \ Скрін з відео

Туристические агентства предлагают пройти маршрут за 10 дней (70 км), из них 6 дней с рюкзаком, остальные – без.

Центральная

Финике – Белос – Демре – Учагыз – Кекова – Аперлае – Аполония – Каш

Тянется от города Фнике в город Каш. Это сложная часть маршрута из-за перепадов высот. Туристы увидят много старых и интересных городов, остатки древней церкви Алакилисе и церковь-усыпальницу Святого Николая.



Центральная часть Ликийской тропы \ Фото tourister

Туристические агентства предлагают пройти маршрут за 11 дней (95 км), из них 7 полных дней с рюкзаком, остальные – без.

Восточная

Гейнюк – гора Тахталы (2365 м) – Бейчик – Чиралы – Адрасан – мыс Гелидония

Один из самых популярных направлений маршрута, так как находится недалеко от Анталии. Условно его делят на горный и приморский.

Начинается в пригороде Гейнюк и заканчивается у мыса Гелидония. Туристов во время путешествия ожидают каньоны, водопады, города с древними руинами, горы, гранатовые сады и рестораны со свежей форелью.



Гранатовые сады \ Скрин с видео

Туристические агентства предлагают пройти маршрут длится 11 дней (125 км), среди них 7 полных дней с рюкзаком, остальные – без.

Смотрите видео 2015 года по маршруту Ликийской тропы:

Дудь и Птушкин на Ликийской тропе

О совместном путешествии блогеры договорились еще в начале 2020 года. Встретились они в турецком поселке Олюдениз на средиземноморском побережье.



Виды западного маршрута \ Скрін с видео

Выбрали этот маршрут, потому что он легче и красивее. Для Юрия Дудя этот поход был первым.

Я вижу, как Юра волнуется, он набирает все больше и больше вещей. Ну, это типичная ошибка людей, которые идут в поход первый раз,

– заметил Птушкин.

В первую ночь мужчины заночевали в одной палатке – и не выспались. Они объяснили, что оба неудобно устроились на ночлег, но решили ничего не менять, чтобы не разбудить друг друга.



Антон Птушкин и Юрий Дудь во время похода \ Скрин с видео

На другой день они прошли по тропе еще несколько километров и вызвали такси, чтобы доехать до побережья. Следующей ночью Дудь и Птушкин спали в разных палатках. И в какой-то момент палатка Юры перевернулася.

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По дороге селебрити встречали людей, которые самостоятельно преодолевают маршрут. Первым был парень Иван из Запорожья, который так боролся с выгоранием после защиты кандидатской диссертации по медицине.



Иван с Запорожья \ Скрін з відео

Следующей встретили девушку Римма, которая рассказала, даже не взяла с собой палатку и Антон предостерег, что это опасно для здоровья. Блогеры отдали незнакомке одну свою палатку.

Деву, которая пошла в поход без палатки \ Скрин с видео

Смотрите видео интервью Юрия Дудя с Антоном Птушкиным: