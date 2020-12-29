Птушкин и Дудь преодолели Ликийскую тропу: чем особый этот туристический маршрут
Интервьюер Юрий Дудь пообщался с путешественником Антоном Птушкиным. Разговор был необычная – они преодолели маршрут Ликийской тропы. Что из этого получилось – читайте дальше.
Что такое Ликийская тропа
Расположена на юго-западе Турции. Протяженность маршрута составляет около 540 километров, поэтому его делят на три части: Западную, Центральную и Восточную. Каждая из них имеет свои особенности.
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Впервые описала дорогу американка Кейт Клоу в 200 году в своей книге-путеводителе "Ликийская тропа. Первый пешеходный маршрут в Турции". Она жила в Анталии и увлекалась античной историей, природой и трекингом. А в книге описала маршрут по дням, природу и интересные места.
Отправляться в поход можно почти весь год, кроме лета, из-за высокой температуры. Этот пеший маршрут является одним из самых популярных в мире, поэтому обдуманный к деталям. Например, есть специальные отметки на деревьях или камнях.
Маркированый маршрут \ Скрин с видео
Части маршрута
Западная
Фетхие – Олюдениз – Фаралия – Алинча – Бель – Патара – Калкан – Каш – Гелидония
Начинается от города Фетхие. Здесь есть арка, которая показывает начало маршрута. В целом это самая легкая часть маршрута, потому что мало высокогорных участков и перепады высоты невелики.
Начало маршрута в городе Фетхие \ Фото rheins
Туристы увидят Долину Бабочек, красивые пляжи, античный полис Летоон – религиозный центр Римской империи и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Заканчивается западная часть в городе Демре.
Долина бабочек \ Скрін з відео
Туристические агентства предлагают пройти маршрут за 10 дней (70 км), из них 6 дней с рюкзаком, остальные – без.
Центральная
Финике – Белос – Демре – Учагыз – Кекова – Аперлае – Аполония – Каш
Тянется от города Фнике в город Каш. Это сложная часть маршрута из-за перепадов высот. Туристы увидят много старых и интересных городов, остатки древней церкви Алакилисе и церковь-усыпальницу Святого Николая.
Центральная часть Ликийской тропы \ Фото tourister
Туристические агентства предлагают пройти маршрут за 11 дней (95 км), из них 7 полных дней с рюкзаком, остальные – без.
Восточная
Гейнюк – гора Тахталы (2365 м) – Бейчик – Чиралы – Адрасан – мыс Гелидония
Один из самых популярных направлений маршрута, так как находится недалеко от Анталии. Условно его делят на горный и приморский.
Начинается в пригороде Гейнюк и заканчивается у мыса Гелидония. Туристов во время путешествия ожидают каньоны, водопады, города с древними руинами, горы, гранатовые сады и рестораны со свежей форелью.
Гранатовые сады \ Скрин с видео
Туристические агентства предлагают пройти маршрут длится 11 дней (125 км), среди них 7 полных дней с рюкзаком, остальные – без.
Смотрите видео 2015 года по маршруту Ликийской тропы:
Дудь и Птушкин на Ликийской тропе
О совместном путешествии блогеры договорились еще в начале 2020 года. Встретились они в турецком поселке Олюдениз на средиземноморском побережье.
Виды западного маршрута \ Скрін с видео
Выбрали этот маршрут, потому что он легче и красивее. Для Юрия Дудя этот поход был первым.
Я вижу, как Юра волнуется, он набирает все больше и больше вещей. Ну, это типичная ошибка людей, которые идут в поход первый раз,
– заметил Птушкин.
В первую ночь мужчины заночевали в одной палатке – и не выспались. Они объяснили, что оба неудобно устроились на ночлег, но решили ничего не менять, чтобы не разбудить друг друга.
Антон Птушкин и Юрий Дудь во время похода \ Скрин с видео
На другой день они прошли по тропе еще несколько километров и вызвали такси, чтобы доехать до побережья. Следующей ночью Дудь и Птушкин спали в разных палатках. И в какой-то момент палатка Юры перевернулася.
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По дороге селебрити встречали людей, которые самостоятельно преодолевают маршрут. Первым был парень Иван из Запорожья, который так боролся с выгоранием после защиты кандидатской диссертации по медицине.
Иван с Запорожья \ Скрін з відео
Следующей встретили девушку Римма, которая рассказала, даже не взяла с собой палатку и Антон предостерег, что это опасно для здоровья. Блогеры отдали незнакомке одну свою палатку.
Деву, которая пошла в поход без палатки \ Скрин с видео
Смотрите видео интервью Юрия Дудя с Антоном Птушкиным:
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