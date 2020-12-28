Известный телеведущий и блоггер в YouTube Антон Птушкин родом из украинского Луганска. Однако выпуски своей программы снимает на русском языке.

В интервью Юрию Дудю он рассказал, что родной язык знает. Однако на русском – его видео охватывают большую часть людей, сообщает Travel24.

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"Почему блог на русском языке? Потому что я знаю русский язык. Если бы я знал, например, испанский, на котором общается не 250 миллионов, а полтора миллиарда, то скорее всего мой блог был бы на испанском", – сказал путешественник.

Ранее Антон Птушкин запускал канал на английском языке, однако идея была неудачной. По его мнению, это потому что иностранцам не нужно видео, где рассказывают все о стране, потому что они могут сами туда поехать. Им нужны более практичные видео, как отель найти и лайфхаки.

А 98% людей из бывшего СССР скорее всего никогда не поедут в ту страну, о которой я делаю выпуск. Им важнее эмоциональная составляющая, важно хоть виртуально побывать там,

– поделился мыслями ведущий

Например, программа "Орел и Решка" много внимания уделяет ценам.

"Это не лишнее, но многим людям это не нужно. Это интересно, возможно, для сравнения. Однако как прикладная история, мне кажется, это не совсем работает. Поэтому я делаю ставку на эмоциональность, чтобы человек, который не был там, попыталась прожить это путишествие", – рассказал Птушкин.

Сейчас блогер запустил канал на китайском языке.

Это все попытки. В travel-контента очень большое преимущество перед другим контентом – долгий срок годности. Потому что личности могут быть актуальны, а потом идти в небытие,

– сказал путешественник.

Автор отметил, что актуальность информации тоже снижается. Например, в Дубае уже построили много нового. Однако в общих чертах – это информация, которая имеет долгий срок годности.

"Я не занимаюсь бизнесом. Это просто идея была. Было бы логично, если есть эти выпуски, которые кому-то нравится, то можно попробовать публиковать на других платформах. С английским каналом это не зашло. Сейчас пробуем с Китаем ... Честно говоря, тоже не очень сладко идет ", – подытожил блогер.

Смотрите видео интервью Юрия Дудя с Антоном Птушкиным: