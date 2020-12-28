Відомий телеведучий та блогер у YouTube Антон Птушкін родом з українського Луганська. Проте випуски своєї програми знімає на російській мові.

В інтерв’ю Юрію Дудю він розповів, що рідну мову знає. Проте на російській – його відео охоплюють більшу частину людей, повідомляє Travel24.

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"Чому блог на російській мові? Тому що я знаю російську мову. Якби я знав, наприклад, іспанську, на якій спілкується не 250 мільйонів, а півтора мільярда. Тому скоріше за все мій блог був би на іспанській", – сказав мандрівник.

Раніше Антон Птушкін запускав канал на англійській мові, проте ідея була невдалою. На його думку, це тому що іноземцям не потрібно відео, де розказують все про країну, бо вони можуть самі туди поїхати. Їм потрібні більш практичні відео, який готель знайти та лайфхаки.

А 98% людей із колишнього СРСР скоріше за все ніколи не поїдуть в ту країну, про яку я роблю випуск. Їм важливіше емоційна складова, важливо хоч віртуально побувати там,

– поділився думками ведучий

Наприклад, програма "Орел і Решка" багато уваги приділяє цінам.

"Це не зайве, проте багатьом людям це не потрібно. Це цікаво, можливо, для порівняння. Проте як прикладна історія, мені здається, це не зовсім працює. Тому я роблю ставку на емоційність, щоб людина, яка не була там, спробувала прожити цю подрож", – розповів Птушкін.

Зараз блогер запустив канал на китайській мові.

Це все спроби. У travel-контенту є дуже велика перевага перед іншим контентом – довший термін придатності. Тому що особистості можуть бути актуальні, а потім йти в небуття,

– сказав мандрівник.

Автор зазначив, що актуальність інформації теж знижується. Наприклад, у Дубаї вже побудували багато нового. Проте загально – це інформація, яка має довгий термін придатності.

"Я не займаюся бізнесом. Це просто ідея була. Було б логічно, якщо є ці випуски, які комусь подобається, то можна спробувати публікувати на інших платформах. З англійським каналом це не зайшло. Зараз пробуємо з Китаєм … Чесно кажучи, теж не дуже солодко йде", – підсумував блогер.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Дудя з Антоном Птушкіним: