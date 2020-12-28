Я офигел, – Птушкин о звании, которое ему присвоил Зеленский
Известный тревел-блогер и телеведущий Антон Птушкин на День Независимости получил звание Заслуженного журналиста Украины от президента Владимира Зеленского.
В интервью Юрию Дудю блоггер признался, что это решение его удивило, сообщает Travel24.
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"Я был на съемках и мне мой директор сбрасывает скриншот. Я офигел, если честно. Я очень офигел. Для меня это некий оксюморон – где я, где журналистика и где Заслуженный журналист Украины", – сказал Птушкин.
По его мнению, звание Заслуженного журналиста Украины заслуживает тот человек, который занимается этим всю жизнь. Антон еще не забрал свою награду из-за нехватки времени.
Я просто чувак с камерой. У меня ощущение, что я и близко не заслуживаю этой награды. Насколько я знаю, это "чуваки" в Минкульте, которые, наверное, смотрят, решили меня так респектувать. И им огромное спасибо, мне очень приятно,
- рассказал блогер.
Однако государственное звание дает и определенные преимущества.
"Есть инсайдерская информация, что кроме надбавки к пенсии, можно получить бесплатный проезд в метро", – добавил Антон.
Смотрите видео интервью Юрия Дудя с Антоном Птушкиным:
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