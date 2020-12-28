Я офігів, – Птушкін про звання, яке йому присвоїв Зеленський
Відомий тревел-блогер та телеведучий Антон Птушкін на День Незалежності отримав звання Заслуженого журналіста України від президента Володимира Зеленського.
В інтерв’ю Юрію Дудю блогер зізнався, що це рішення його здивувало, повідомляє Travel24.
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"Я був на зйомках і мені директор мій скидає скріншот. Я офігів, якщо чесно. Я максимально офігів. Для мене це якийсь оксиморон – де я, де журналістика і де Заслужений журналіст України", – сказав Птушкін.
На його думку, звання Заслуженого журналіста України заслуговує та людина, яка займається цим все життя. Антон ще не забрав свою нагороду через брак часу.
Я просто чувак з камерою. У мене відчуття, що я і близько не заслуговую цієї нагороди. Наскільки я знаю, це "чуваки" в Мінкульті, які, напевно, дивляться, вирішили мене так респектувати. І їм величезне дякую, мені дуже приємно,
– розповів блогер.
Проте державне звання дає і певні переваги.
"Є інсайдерська інформація, що крім надбавки до пенсії, можна отримати безкоштовний проїзд в метро", – додав Антон.
Дивіться відео інтерв'ю Юрія Дудя з Антоном Птушкіним:
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