Інтерв'юер Юрій Дудь поспілкувався з мандрівником Антоном Птушкіним. Розмова була незвична – вони подолали маршрут Лікійської стежки. Що з цього вийшло – читайте далі.

Шо таке Лікійська стежка

Розташована на південному заході Туреччини. Протяжність маршруту сягає близько 540 кілометрів, тому його ділять на три частини: Західну, Центральну та Східну. Кожна з них має свої особливості.

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Вперше описала дорогу американка Кейт Клоу в 200 році в своїй книжці-путівнику "Лікійська стежка. Перший пішохідний маршрут в Туреччині". Вона жила в Анталії та захоплювалася античною історією, природою та трекінгом. А у книзі описала маршрут по днях, природу та цікаві місця.

Відправлятися у похід можна майже весь рік, окрім літа, через високу температуру. Цей піший маршрут є одним з найпопулярніших у світі, тому обдуманий до деталей. Наприклад, є спеціальні позначки на деревах чи каменях.



Маркований маршрут \ Скрін з відео

Частини маршруту

Західна



Фетхіє – Олюденіз – Фаралія – Алинча – Бель – Патара – Калкан – Каш – Гелідонія

Починається від міста Фетхіє. Тут є арка, яка показує початок маршруту. Загалом це найлегша частина маршруту, тому що високогірних ділянок та перепади висоти невеликі.



Початок маршруту у місті Фетхіє \ Фото rheins

Туристи побачать Долину Метеликів, красиві пляжі, античний поліс Летоон – релігійний центр Римської імперії і об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Закінчується західна частина у місті Демре.



Долина метеликів \ Скрін з відео

Туристичні агентства пропонують пройти маршрут за 10 днів (70 км), з них 6 днів з рюкзаком, решта – без.

Центральна

Фініке – Белос – Демре – Учагиз – Кекова – Аперлае – Аполонія – Каш

Тягнеться від міста Фініке до міста Каш. Це складна частина маршруту через перепади висот. Туристи побачать багато старих та цікавих міст, залишки древньої церкви Алакілісе та церкву-усипальницю Святого Миколая.



Центральна частина Лікійської стежки \ Фото tourister

Туристичні агентства пропонують пройти маршрут за 11 днів (95 км), з них 7 повних днів з рюкзаком, решта – без.

Східна

Гейнюк – гора Тахтали (2365 м) – Бейчік – Чірали – Адрасан – мис Гелідонія

Один з найпопулярніших напрямів маршруту, тому що знаходиться недалеко від Анталії. Умовно його ділять на гірський та приморський.

Починається у передмісті Гьойнюка і закінчується біля скелястий мису Гелідонія. Туристів під час подорожі очікують каньйони, водоспади, міста з древніми руїнами, гори, гранатові сади та ресторани зі свіжою фореллю.



Гранатовий сад \ Скрін з відео

Туристичні агентства пропонують пройти маршрут триває 11 днів (125 км), серед них 7 повних днів з рюкзаком, решта – без.

Дивіться відео 2015 року з маршруту Лікійської стежкою:

Дудь та Птушкін на Лікійській стежці

Про спільну подорож блогери домовилися ще на початку 2020 року. Зустрілися вони в турецькому селищі Олюденіз на середземноморському узбережжі.



Краєвиди західного маршруту \ Скрін з відео

Вибрали цей маршрут, бо він легший і красивіший. Для Юрія Дудя цей похід був першим.

Я бачу, як Юра хвилюється, він набирає все більше і більше речей. Ну, це типова помилка людей, які йдуть в похід перший раз,

– помітив Птушкін.

В першу чоловіки заночували в одному наметі - і не виспалися. Вони пояснили, що обидва незручно влаштувалися на нічліг, але вирішили нічого не змінювати, щоб не розбудити один одного.



Антон Птушкін і Юрій Дудь під час походу \ Скрін з відео

Другого дня вони пройшли по стежці ще кілька кілометрів і викликали таксі, щоб доїхати до узбережжя. Наступної ночі Дудь і Птушкін спали в різних наметах. І в якийсь момент намет Юри перекинувся.

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По дорозі селебріті зустрічали людей, які самостійно долають маршрут. Першим був хлопець Іван із Запоріжжя, який так боровся із вигоранням після захисту кандидатської дисертації по медицині.



Іван із Запоріжжя \ Скрін з відео

Наступною зустріли дівчину Римму, яка розповіла, навіть не взяла з собою палатку й Антон застеріг, що це небезпечно для здоров'я. Блогери віддали незнайомці одну свою палатку.



Дівчина, яка пішла у похід без палатки \ Скрін з відео

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Дудя з Антоном Птушкіним: