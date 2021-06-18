По заявлению правительства, такое изменение будет стимулировать семьи совершать туристические поездки в Грузию. Новые правила уже вступили в действие.

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Кроме того, Грузия расширила список стран, граждане и резиденты которых могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста и повторного после прибытия. В частности, в список попали 10 государств: Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Албания, Северная Македония и Босния и Герцеговина.

Условия въезда в Грузию

С отрицательным ПЦР-тестом Грузию могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, Украине, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана.

Границы Грузии открыты и для всех иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить только справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.